Königsfeld Im Zauberwald steht ein neues Tipi

Für die Kinder gab es einen Seilgarten und Steine konnten bemalt werden. Für das leibliche Wohl war gesorgt.

Am Nachmittag stand noch etwas Besonderes auf dem programm: Liedermacher Olaf Schechten war zu Gast. Er lud zu einem Familienmitmachkonzert ein. Der Künstler hat es sich zu eigen gemacht, seine Zuhörer einzubinden und auch ihre Ideen zu verwirklichen. Er will keine Show bieten. Sein Programm besteht zu einem großen Teil auch aus Bildung. Dies will er vermitteln und so für Nachhaltigkeit sorgen.