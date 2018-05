Königsfeld Hochfest an Fronleichnam in Neuhausen

Königsfeld-Neuhausen. Das katholische Hochfest Fronleichnam findet dieses Jahr wieder in Neuhausen statt. Die Katholiken der Seelsorgeeinheit An der Eschach feiern am Donnerstag, 31. Mai, mit einem Hochamt, das vom Kirchenchor mitgestaltet wird, um 9 Uhr in der St. Martin-Kirche.

Anschließend findet die Prozession, die von dem Musik- und Trachtenverein Neuhausen begleitet wird, zu den vier Altarstationen statt. Die Ministranten und Firmlinge gestalten einen Jugendaltar, das Gemeindeteam mit vielen Helfer zeigt sich verantwortlich für die übrigen Stationen mit Blumenteppichen. Entsprechende Blütenspenden können noch am Mittwoch, 30. Mai, bis spätestens 18 Uhr in die Kirche gestellt werden.