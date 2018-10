Königsfeld Hilfe zur Selbsthilfe wird zur Schlüsselstellung

Asserate wird auch an einer Podiumsdiskussion zum Leitthema teilnehmen. Dazu kommen Karin Nagel, Leiterin der evangelischen Erwachsenenbildung in Villingen, Harald Schützeichel, Berater für Energie und Wirtschaft in Afrika, Roland Wolf vom Trägerverein des Urwaldhospitals Lambarene, der selbst betroffene Flüchtlingsberater Mobido Keitha sowie ein Vertreter des deutschen Caritasverbands. Geplant ist abends ein Orgelkonzert mit dem Afrikaner Eric Letzelter.

Der dritte Veranstaltungstag beginnt mit einem ökumenischen Gottesdienst von Monsignore Bernhard Appel und Pfarrer Christoph Huss. Roland Wolf spricht zum Abschluss über das Lambarene Spendenprojekt 2013. Die in Königsfeld gesammelten Gelder liegen laut Link immer noch auf einem Konto und dürfen eigentlich nur zweckgebunden ausgegeben werden. Allerdings wurde das geplante Kindergartenprojekt bisher nicht umgesetzt, da es nicht mehr finanziert werde. Man werde nun diskutieren müssen, das Geld alternativ zu verwenden, so Link. Immerhin handle es sich um rund 50 000 Euro.

Für die Albert-Schweitzer-Tage rechnet der Bürgermeister mit Einnahmen von etwa 5000 Euro und Kosten von etwa 6500 Euro, jeweils zur Hälfe von der Gemeinde und dem Historischen Verein getragen. Der Ausschuss nahm den Planungsbericht zur Kenntnis und empfahl dem Gemeinderat, die Veranstaltungskosten in den Haushaltsplan aufzunehmen.