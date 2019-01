Königsfeld Heimelige Atmosphäre beim Lichterfest im Kurpark

Für heimelige Atmosphäre sorgten um die 50 im Kurpark aufgestellte Fackeln, einige Schwedenfeuer, eine beleuchtete Tanne und ein kleines Lagerfeuer, um das sich die Gäste angesichts der kühlen Temperaturen gerne scharten. Mitglieder der Feuerwehr übernahmen wie immer die Überwachung der Flammen.

Für die musikalische Umrahmung sorgte der Musik- und Trachtenverein Neuhausen unter der Leitung von Matthias Hoppmann. Bürgermeister Fritz Link erinnerte in seinem Grußwort an die archaische Bedeutung von Feuer und Licht. Aus dessen Energie und elementarer Wandlungskraft entstehe und vergehe die Vielfalt des Lebens. Der Ablauf der Zeit habe seine physische Entsprechung im Feuer, in dem alles vergehe und das in sich selbst vergehe. Das führe zu ständiger Bewegung und Veränderung. So dürfe man darauf hoffen, dass die Lebensenergie in der Lage sei, Gegensätze zu überwinden, Neues zu gestalten und Herausforderungen zu bewältigen.