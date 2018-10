Königsfeld Grünes Licht für den Bebauungsplan

Aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Oberflächenwassers wurde die Straße nach Norden geneigt. Eine ortsnahe Versickerung sei wegen der Bodenbeschaffenheit nicht möglich. Abgeleitet werde Wasser in einem Trennsystem. Zur Drosselung seien Retentionszisternen geplant. Deren Volumen liege zwischen drei und fünf Kubikmetern, so Ohnmacht auf Nachfrage von Frank Schwarzwälder. Matthias Weisser sah das als völlig ausreichend an.

Jan-Jürgen Kachler störte sich angesichts der kleinen Grundstücke an den vorgeschriebenen vier Parkplätzen pro Gebäude und fragte nach einer Reduzierung auf drei. Weisser nannte vier gerechtfertigt – zumal es sich laut Link bei der Erschließungsstraße um eine Spielstraße handeln wird und Parken dort nicht erlaubt ist.

Franziska Hornscheidt fragte angesichts der Bürgerbedenken nach einer Reduzierung auf sechs anstatt sieben Bauplätze. Das sei theoretisch möglich, so Link, dann stelle sich aber die Frage nach der Wirtschaftlichkeit. Auch würden die Grundstücke dann größer, was größere Baukörper zur Folge habe.

Birgit Helms fragte nach der Meinung des Ortschaftsrats. Der unterstütze das Vorhaben voll und ganz, so Ortsvorsteher Jens Wursthorn. Der Rat ziehe Innenbebauung vor, das führe zur Belebung des Ortskerns. Auch liege der Kindergarten in der Nähe. Beim Gebiet handle es sich um ein "Sahnestückchen".

Der Gemeinderat beschloss die Aufstellung des Bebauungsplans und stimmte der Entwurfsplanung zu. Link schlug zudem eine Schattenprognose für zwei der nördlich liegenden Gebäude vor.