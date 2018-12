"Chorus Mundi" aus Villingen gastiert am Sonntag, 23. Dezember, ab 17 Uhr mit einem abwechslungsreichen Programm in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Königsfeld. Der Auftritt hat bereits Tradition, denn seit Jahren geben die Sänger dort ihr Jahresabschlusskonzert. Die Bandbreite reicht von klassischen Gospels und Spirituals bis zu mitreißenden modernen Liedern. Die Leitung hat Jacob Fauser. Der Eintritt ist frei. Foto: Veranstalter