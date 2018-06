33 Gläubige aus dem ehemaligen Kirchspiel Weiler feierten in der Kirche in Weiler ihre Goldene, Diamantene und sogar Eiserne Konfirmation. Wie Pfarrer Ewald Förschler in der Predigt erinnerte, seien die Jubilare vor 50, 60 und 65 Jahren konfirmiert und eingesegnet geworden. Das Wichtigste an der Konfirmation sei der Segen, der heute erneuert werde. Er soll das Kind auf der Schwelle zum Erwachsenwerden behüten und begleiten, von der Schulzeit ins Berufsleben und im Alter als Stärkung für die weiteren Jahre. Es gebe im Leben eines evangelischen Christen nicht so viele Momente einer so persönlichen Segnung wie bei der Taufe, der Konfirmation und nun beim Konfirmationsjubiläum. Es seien also die wichtigen Stationen eines Lebens, an denen man den Segen Gottes ganz besonders brauche, betonte Förschler. Den Festgottesdienst umrahmte der Posaunenchor Weiler musikalisch. Foto: Herzog