Königsfeld Gedankenaustausch beim Frühstück

Königsfeld. Die Landfrauen rund ums Glasbachtal hatten zu ihrer Jahresanfangsfeier mit einem gemeinsamen Frühstück eingeladen. Im Haus der Bürger in Buchenberg wartete ein Frühstücksbuffet vom Feinsten auf die Teilnehmer. Die Frauen kamen zusammen um ein paar schöne Stunden zu verbringen und sich auch gedanklich auszutauschen. Hierbei kam auch einmal mehr die Suche nach neuen Mitgliedern zur Sprache. So ist es vor allem den Verantwortlichen wichtig klar zu stellen, das es sich nicht nur um Frauen, die zu Hause Landwirtschaft betreiben, handelt. Alle seien dort willkommen, hieß es. Seien es Berufstätige, die Abwechslung suchen oder Frauen die schon in Rente sind. Hier sind auch alle Ortsteile versammelt.