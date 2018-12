Königsfeld Gärten wie aus einem Bilderbuch

"Blumen sprechen lassen", so lautete das Motto der Aktion, die in diesem Jahr rund 230 Teilnehmer aus allen Ortsteilen lockte. "Es ist eine Rekordzahl, und uns freut es sehr, dass viele neue Teilnehmer dabei sind", sagte Bürgermeister Fritz Link.

An den liebevoll gepflegten Blumen erfreuten sich nicht nur die Einwohner, sondern auch die Gäste der Gemeinde, hob er hervor. "Es ist schön, dass der Ort sich so farbenprächtig zeigt." Für ihre bunt gestalteten Balkone, Vorgärten, Hauseingänge und Terrassen wurden die besten Hobbygärtner mit Gutscheinen und Urkunden belohnt.

"Es war wieder herrlich zu schauen, wie Ihr Eure Gärten und Balkone schmückt. Wir waren öfters positiv überrascht", sagte Gerd Rau, der seit Jahren beim Wettbewerb als Jury-Mitglied aktiv ist. In diesem Sommer war Rau an sechs Tagen mit seinen Jury-Kollegen Hartmut Kopp, Ernst Weißer und Kurt Eschner im Kernort und in allen Ortsteilen von Königsfeld unterwegs, um Balkone, Vorgärten und Terrassen der Wettbewerbsteilnehmer zu besichtigen.