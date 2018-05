Königsfeld Fußballer kämpfen um den Gemeindepokal

Königsfeld-Neuhausen. Beim Gemeindepokal hatten die AH-Mannschaften kein Wetterglück. Das Turnier musste bei Regen ausgetragen werden. Der Ausrichter zeigte sich laut dem Vorsitzenden Bernd Kaluza in Geberlaune und verteilte eifrig Punkte an die übrigen Mannschaften. Die AH aus Königsfeld gewann, Buchenberg landete auf Platz 2, Weiler auf Platz 3 und Neuhausen auf Platz 4. Nach der Sieerehrung feierten die Gäste am Samstag bis spät in die Nacht hinein.