Königsfeld Für das neue Zentrum fehlen Parkplätze

Königsfeld-Weiler. Von den vorhandenen könne man nichts abgeben, so Ortsvorsteher Frank Kammerer. Die Gemeindehalle habe für ihre Größe schon zu wenige. Den Plan, die Mauer um die Kirche zu durchbrechen um Platz zu schaffen habe das Denkmalamt untersagt.

Laut Ortsbaumeister Jürg Scheithauer sollte nicht in die große Grünfläche am Rand der Fläche eingegriffen werden, da das die Änderung des Bebauungsplans bedingen würde. Er schlug vor, sechs Stellplätze entlang der Mauer zur Kirche und zwei bis drei Plätze innerhalb der vorhandenen Parkflächen anzulegen. Acht Parkplätze wären ausreichen. Kammerer sah zusätzliche Parkplätze im Innenbereich kritisch. Die Breite der Fahrgasse müsse Ausparken problemlos ermöglichen, so Scheithauer.

Kammerer berichtete auch über den Wunsch eines Anliegers neben der Kirche nach einer Zufahrt von den Parkplätzen aus. Ein früher vorhandenes Wegerecht sei irgendwann gelöscht worden.