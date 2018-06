Königsfeld Fritz Link: Erfreuliche Anschlussquote in Burgberg

Laut Bürgermeister Fritz Link stand der erste Bauabschnitt in Burgberg schon 2017 zur Umsetzung an. Allerdings verzögerte sich der Bewilligungsbescheid des Landes für Zuschüsse. Die wurden schließlich in Höhe von 112 000 Euro genehmigt. Die Gesamtkosten liegen bei etwa 360 000 Euro.

Das Kabel verläuft in diesem ersten Bauabschnitt von Erdmannsweiler nach Burgberg über Fallenweg, Winterberg, Haupt- und Burgstraße bis zur Grundschule. Gegraben werden muss auf anderthalb Kilometern.

Zehn Prozent davon sind schon erledigt, da am 28. Mai begonnen wurde. Angestrebt ist, vor Baubeginn die einzelnen Straßenzüge zu veröffentlichen. Laut Heiko Zorn vom Zweckverband müssen 2000 Meter Verteil- und 8000 Meter Stammverbände, quasi Haupt- und Nebenleitungen, verlegt werden. Das beinhalte gleich Leerrohre für den weiteren Ausbau. Geplantes Bauende ist im Oktober.