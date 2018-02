Königsfeld Fritz Link darf wieder ins Rathaus

In Burgberg endet für die Bettelwieber die Fastnacht mit dem verbrennen. In Neuhausen geleitete der Musik- und Trachtenverein die Narrenzunft zum Rathausplatz. Hier verkündet der Zunftmeister das Ende. Der Geist musste wieder in sein Verlies im Rathaus. Die Wolfsfamilie wurde aus dem Dorf getrieben. Der Narrenbaum ging bei der abschließenden Verlosung an einen glücklichen Gewinner. In Königsfeld ist die Regentschaft der Rotwald-Deifel im Rathaus zu Ende. Bürgermeister Fritz Link übernimmt ab dem Aschermittwoch wieder das Zepter. In Weiler kamen die Schoaf-Hexen zusammen, um gemeinsam Abschied von der Kampagne zu nehmen.