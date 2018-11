Königsfeld Fremde werden durch Gespräche zu Bekannten

Königsfeld. "Christen und Muslime", so heißt die interreligiöse Reihe, die die Zinzendorfschulen in Zusammenarbeit mit der evangelischen Gesamtgemeinde Königsfeld und der Ditib Spaichingen in der Region etablieren wollen. "Gespräch und Kenntnis statt Schweigen und Misstrauen" ist das Motto. Zum ersten Gespräch laden die Veranstalter am Donnerstag, 29. November, in die Moschee nach Spaichingen ein.