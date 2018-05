Königsfeld Freie Schulen werden benachteiligt

Königsfeld. Schulleiter Johannes Treude, Wirtschaftleiter Tobias Banholzer und die stellvertretende Schulleiterin der allgemeinbildenden Gymnasien Heike Lutz-Marek hatten Rombach eingeladen, um ihm ihre Anliegen mitzuteilen. Er hörte sie sich verständnisvoll an und versprach, sie an die zuständigen Stellen weiterzutragen. "Das ist schließlich meine Aufgabe als Abgeordneter", meinte er.

Deckungslücke beim Personaleinsatz

Das Hauptthema der seitens der Schulleitung als sehr positiv bewerteten Gesprächsrunde war dabei die Verteilung von Zuschüssen, bei denen sich durch den Einsatz der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen Baden-Württemberg (AGFS) jetzt auch schon etwas getan hat. Die Unterstützung von Schülern am allgemeinbildenden Gymnasium und der Realschule wurde auf 80 Prozent dessen, was sie an einer staatlichen Schule kosten, angehoben und die Zinzendorfschulen haben bereits einen entsprechenden Antrag auf weitere zehn Prozent gestellt. Wenn dieser bewilligt ist, wird der Schulbeitrag in Königsfeld ab dem kommenden Schuljahr für die betreffenden Schulzweige gesenkt werden können.