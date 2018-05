Eine wunderbare Woche bei schönstem Frühlingswetter erleben 17 Schüler des Institut Sainte Marie la Grand Grange aus der Nähe von Lyon in Königsfeld. Sie sind zu Gast an den Zinzendorfschulen und besuchen die Zehntklässler des Gymnasiums, die im Oktober vergangenen Jahres ins südfranzösische St. Chamond gefahren waren. Die für den Austausch zuständigen Lehrer Marga Maurer und Holger Bick haben sich ein buntes Programm mit viel Sport und Spaß ausgedacht. So lernen die Gäste bei einer Stocherkahnfahrt Tübingen von der Wasserseite aus kennen und anschließend schwäbische Spezialitäten wie Maultaschen und Spätzle. Der Kletterpark in Triberg ist ebenso ein Highlight wie das Bubblesoccer, bei dem die Spieler eingehüllt in einen großen, aufblasbaren Plastikball versuchen, einen Fußball ins gegnerische Tor zu kicken. Eine Herausforderung haben die jungen Franzosen beim Kinobesuch mit "Jim Knopf" auf Deutsch ohne Untertitel zu meistern. Am letzten Tag ihres Besuches ist Teamgeist beim Geocaching angesagt. Der Deutschlehrer Detlef Brüers, der gemeinsam mit seiner Frau die Reisegruppe begleitet, ist bereits zum zehnten Mal mit französischen Schülern in Königsfeld. Foto: Zinzendorfschulen