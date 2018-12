Königsfeld Fläche reicht für 18 Bauplätze

Im Flächennutzungsplan gebe es seit 30 Jahren eine Fläche gegenüber dem Gasthaus Krone. Für diese habe man nun den Grunderwerb sichern können, was die Voraussetzungen schaffe, um ein neues Baugebiet in zentraler Lage und ganz in der Nähe zum Kindergarten zu erschließen. Er sei dankbar, dass mit dem Eigentümer Einigung erzielt werden konnte, betonte Link. Das sei eine Entwicklungschance für Buchenberg. Entstehen könnten 18 Bauplätze.