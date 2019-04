Königsfeld Film ab: Dreharbeiten in Neuhausen

Zur Vorgeschichte: Der SWR suchte für seine Sendung Marktcheck und dem Test "Preiswert nützlich, gut?" einen geeigneten Drehort. Es geht hier um den Test von drei Spülmaschinen. Familie Brück aus Sasbach, die auch vor Ort war, will eine neue kaufen. Der SWR testet drei Modelle und die Brücks wollen sich dann für eines entscheiden.

Andreas Dutschke, der im Auftrag von Solis TV, den Beitrag produziert, recherchierte im Internet. Er fand mehrere Vereine mit lokalen Charakter. So fiel die Wahl auf den Musik- und Trachtenverein Neuhausen. Die Kontaktaufnahme kam über den stellvertretenden Vorsitzenden Markus Ströbele zu Stande. Seit Februar gab es Gespräche.

Am Gründonnerstag war es nun soweit. Schon früh am Morgen begannen die Vorarbeiten im Musikerheim. Drei Spülmaschinen wurden angeschlossen. Im großen Raum wurde eine große Tafel zum Essen gerichtet. Das Filmteam war mit sechs Personen vor Ort. Andreas Dutschke, der auch Regie führte, hatte den Ablauf im Vorfeld schon zu Papier gebracht. Am Nachmittag startete das Projekt. Alle waren gespannt, was da auf sie zukommt.