Königsfeld Feuerwehr bestens gewappnet

Die Feuerwehrkräfte hatten mittlerweile bei der Verlegung der Schlauchleitung die ganze Arbeit geleistet. Vom Hydranten an der Straße gab es etwa Hundert Meter zu überbrücken. Bis zum Weiher am Golfplatz galt es derweil rund 450 Meter zu bewältigen. Mit Personenwagen und Schlauchwagen ging es quer über die Wiese. Alles war gekoppelt an das Einsatzfahrzeug LF8/6, das der Maschinist bediente.