Königsfeld feiert 50 Jahre: Das Park-Festival – zwei Tage voller Programm

1 Mit Flyern und großformatigen Plakaten wirbt die Verwaltung für das Park-Festival am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni. Foto: Helen Moser Die Gesamtgemeinde Königsfeld wird 50 Jahre alt – ein guter Grund zum Feiern. Am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, steigt das große Park-Festival. Das ist geboten.







Link kopiert



In eine große Festmeile verwandelt sich die Königsfelder Ortsmitte Ende Juni. Zwei Tage lang lockt ein buntes Programm in den Kurort: Von einer Oldtimer- und Blaulicht-Schau reicht das Angebot am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, über eine Gewerbeschau und einen verkaufsoffenen Sonntag bis hin zu einer Kunstmeile und einem kulinarischen Garten