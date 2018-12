Königsfeld FC Neuhausen bewirtet die Gäste

Dem Wegzug aus dem Land in die Stadt will die Gemeinde entgegenwirken. Neu ausgewiesene Flächen zur Bebauung wurden zur Verfügung gestellt. Ein gutes Beispiel ist das Baugebiet Messmerlehen. 50 Bauplätze wurden hier geschaffen und schon fast alle bebaut. Als neue Investitionen nannte er unter anderem Beschaffungen von weiteren Feuerwehrfahrzeugen. Zum Schluss seiner Ausführungen rief er für das kommende Jahr auf zu den Kommunalwahlen zu gehen. Auch werden noch Kandidaten gesucht. 2019 wird auch 100 Jahre Demokratie in Deutschland gefeiert.