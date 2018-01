Königsfeld Fassade ähnelt eher Industriegebäude

Unter Berücksichtigung des großzügigen Baufensters seien die berechtigten Interessen der Nachbarn, so Bürgermeister Fritz Link.

Die Architektur sprenge den städtebaulich vorgegebenen Rahmen. Einen Trick nannte er, das dritte Vollgeschoss unter 75 Prozent der Fläche zu halten, so dass es nicht als Vollgeschoss gelte. Deshalb entstehe so ein massiver Baukörper.

Da Link als Anlieger befangen war, übernahm sein Stellvertreter Bernd Möller die Sitzungsleitung. Der Ortsteilausschuss Königsfeld erkenne an, dass der Eigentümer ein Baurecht habe und in seinem Sinne ausnutzen könne. Eigentlich handle es sich um einen ganz ansprechenden Baukörper. "Aber nicht an dieser Stelle." Mit seiner Massivität falle er völlig aus dem gestalterischen Rahmen. Möller kritisierte auch "massive Befreiungen". An drei Seiten des Gebäudes seien Terrassen außerhalb des Baufensters.

Ein ganz wichtiges Argument sei die Zumutbarkeit für die Nachbarschaft. Die Fassade wirke wie ein Industriegebäude und erschlage. Der Bevölkerung wolle man in dieser Form nicht zumuten. Deshalb habe der Ortsteilausschuss das Projekt nicht befürwortet. Tendenz sei, dass es sich um ein schönes Gebäude handle, es aber in den Dimensionen zurückgenommen und in der Höhe etwas reduziert werden sollte.

Grundsätzlich sei der Bau sehr abgelehnt worden, be­stätigte Stefan Giesel. Der Ausschuss lehnte das Gebäude in der vorgestellten Form sowie die notwendigen Befreiungen ab.