Königsfeld Faire Woche zeigt Not der Bauern auf

Königsfeld. Die Veranstaltung will zugleich auf die Situation der Bauern in Afrika aufmerksam machen, die in diesem trockenen und heißen Sommer in vielen Gegenden Schwierigkeiten hatten, Mais und Getreide anzubauen. Und: In Afrika hat man jedes Jahr diese Probleme. Die Faire Woche steht unter dem Motto "Gemeinsam für gutes Klima". Der faire Handel hilft den Partnern, auf die Folgen des Klimawandels zu reagieren, auch der Eine-Welt-Laden unterstützt die Bauern durch seine Verkäufe. Am Samstag, 22. September, besteht von 9 bis 12 Uhr in und vor dem Laden in der Friedrichstraße in Königsfeld die Gelegenheit zu einem "fairen Frühstück". Die Gäste können sich an diesem Vormittag über die Angebote im Eine-Welt-Laden informieren, einiges probieren und dabei ins Gespräch kommen. Das Frühstück ist kostenlos.