Königsfeld-Weiler - Das diesjährige Kreiserntedankfest wird in diesem Jahr von der Landjugend-Gruppe Weiler veranstaltet. Eröffnet wurde das Fest am Freitagabend von der Band Fäaschtbänkler aus der Schweiz. Die Besucher - überwiegend in Tracht - feierten ausgelassen.