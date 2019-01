Königsfeld Fachbehörden lehnen Umsiedlung ab

Ändern könnte sich die Situation, sollte der Biber in Dauereingriffsbereiche gehen, von denen eines in Königsfeld am Reitgelände nahe des Bodelschwinghwegs liegt.

Dann könnten laut Link drastischere Maßnahmen ergriffen werden. Allerdings birgt die Umsiedlung die Gefahr, dass der Biber wieder zurückkommt, erklärte Helwig Totzek vom Ortsbauamt.

Gemeinderat Thomas Fiehn bezweifelte, dass sich das Tier von den Teichen entfernt. Er persönlich habe nichts gegen den Biber, auch wenn Bäume angefressen seien, erklärte Fiehn.