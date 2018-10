Königsfeld Entwurf aus Waldkirch

Königsfeld-Weiler. Pfarrer Ewald Förschler sprach über die Beweggründe für das Vorhaben und berichtete von der kürzlich stattgefundenen Jurysitzung. In der wurden die eingebrachten Vorschläge intensiv diskutiert. Es sei ein Tag mit gutem, sachlichem Austausch gewesen. Er sei dankbar für alle Entwürfe. Das Wichtigste sei gewesen, der Gemeinde ein neues Zuhause zu geben, das diese für die nächsten Jahrzehnte nutzen könne.

Laut Christiane Kotte, Architektin der Landeskirche, wussten die Jurymitglieder nicht, wer sich hinter den Vorschlägen verbirgt. Kriterien waren wurden unter anderem, dass mit dem Grundstück innerhalb der Mauer gut umgegangen und eine Aussage zur Kirche getroffen werde oder dass die Räume gut organisiert seien. Es werde einen Saal, ein Büro, zwei Toiletten, eine Küche und Abstellräume geben.

Kotte stellte die Vorschläge vor, die verworfen wurden und erläuterte die Gründe für die Ablehnung. Zum Zuge kam ein Plan der Architekten Fuchs und Maucher aus Waldkirch. Cornell Fuchs erläuterte Details. Der Neubau sei maximal von der Kirche abgerückt, ducke sich dank des geneigten Daches etwas davon weg. Man habe sich getraut, das Gebäude auf die denkmalgeschützte Mauer zu stellen. In die sei das Gebäude wie die Kirche eingebunden, beide reihten sich wie in einer Perlenkette daran auf. Die Fassade stehe parallel zur Kirche. Zum Turm gebe es einen überdachten Verbindungsgang. Noch geklärt werden müsse eine Möglichkeit, diesen zu beheizen, so Fuchs auf Nachfrage. Die Kosten für mögliche Alternativen werde man gegenüberstellen.