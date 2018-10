Königsfeld Entspannen wie die Profi-Fußballer

"Durch den Einsatz der Module kommt ein harmonisches Energiefeld zustande", erläutert Hoiß. Das eine Modul, aus einem Biophotone-Feldgenerator und einem Reflektor-Kristall bestehend, ist an der Decke angebracht. Das zweite befindet sich am Boden der Sauna und besteht aus einer Platte aus Blattgold, Rosenquarz und Turmalin, die in eine Halbedelstein-Mischung eingelassen ist.

Seinen Kunden verspricht Hoiß, dass beim Besuch der Therme Entschlackungs- und Entsäuerungsprozesse in Gang gesetzt werden. "Es ist gut zur Regeneration, zum Stressabbau oder auch zum Aufwärmen", fügt er hinzu. Zwei Personen haben Platz in der Kabine. Die Kleidung kann man anbehalten, und bereits 15 bis 20 Minuten bringen den positiven Effekt. Hoiß selbst hat die neue Sauna schon getestet – und zeigt sich ebenso wie die anderen Probanden begeistert.

"Die Sole Vital Therme soll eine Wohlfühlzone, ein Ruhebereich sein", erklärt er seine Vision. Bis zu vier Stunden können die Kunden hier verbringen, wenn sie den Besuch der Vital Therme mit der Salzgrotte und einer Entspannungs- oder Entschlackungsmassage verbinden.

Seit Januar betreibt Hoiß gemeinsam mit seiner Frau die ehemalige Salzgrotte. "Manche denken, in der Salzgrotte ist es feucht und nass, und man muss in den Keller runtergehen. Aber mit 23 bis 24 Grad herrscht bei uns ein richtig angenehmes Klima. Der Sternenhimmel und die ruhige Musik sorgen für Entspannung", sagt Hoiß. Auch die Kinder fühlen sich in der Salzgrotte wohl. Und so nehmen manche Kunden lange Wege auf sich und pilgern aus Böblingen, Karlsruhe oder Friedrichshafen nach Königsfeld.

An den Tagen der offenen Tür an diesem Wochenende stellt Hoiß seine neu gestaltete Sole Vital Therme den Besuchern vor. Vor Ort sind dann auch die beiden Entwickler Hans-Jürgen Volz und Oliver Rinaldi. Die neue Infrarot-Sauna können die Gäste nach vorheriger Anmeldung an diesem Tagen kostenlos testen.