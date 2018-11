Königsfeld "Engel" steuert neue Angebote bei

Die Narren in allen Ortsteilen starten ihre lange Saison am 5. Januar. Abstauben, Bälle und Umzüge gibt es bis zum 4. März. Am 5. März herrscht dann überall wieder Trübsal, weil die fünfte Jahreszeit vorbei ist.

Musikalische Höhepunkte sind sicherlich Konzerte der Zinzendorfschulen, des Fördervereins Proludium und der beiden Musikvereine Buchenberg und Neuhausen. Die Kurkonzerte im Haus des Gastes zählen hier auch dazu. Eine weitere Veranstaltung ist das Gastspiel von Eurobrass. Das Ensemble der Extraklasse gastiert erstmalig an zwei Tagen in der Gemeinde. Am 7. und 8. August sind die Musiker im Kirchensaal zu hören.

Die Feste der Vereine haben wieder ihren Platz im Terminkalender gefunden. Beim Sommerfest der Feuerwehr Neuhausen vom 1. bis 3. Juni feiert die Jugendabteilung ihr 20-jähriges Bestehen. Erstmalig findet am Samstag, 27. April, eine Pflanzentauschbörse der Landfrauen rund ums Glasbachtal statt.

Naturparkmarkt findet zum inzwischen 19. Mal statt

Märkte haben in der Gemeinde Tradition. So findet der Naturparkmarkt schon zum 13. Mal statt. Im Jahr 2019 hat er jedoch ausnahmsweise einen anderen Termin und öffnet bereits am 19. Mai seine Tore. Ihre Plätze beibehalten haben der Kunsthandwerkermarkt in Königsfeld im September, der Nikolausmarkt in Erdmannsweiler und der Weihnachtsmarkt in Königsfeld im Dezember.

Kulturell gibt es Zuwachs durch das Gasthaus Engel. Hier werden ab Januar Vorstellungen, Kindertheater und Kabarett sowie musikalische Darbietungen angeboten.

Den Abschluss der Saison bildet das Burgspektakel, wusste Götz Knieß zu berichten. Er sprach auch von einer glücklichen Fügung, die hier entstanden sei, als es zu einem Kontakt vom Rollmops-Theater und dem Gasthaus Engel kam.

Im Königsfelder Kunstraum werden verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Viele Vorträge bei den Vereinen der Gemeinde gibt es über das ganze Jahr verteilt.

Durchaus Positives gab es von Sonja Bantle zum Kinderferienprogramm zu hören. Insgesamt nahmen 1224 Kinder daran teil. Sie erhoffe sich auch für nächstes Jahr wieder die Mithilfe der Vereine. Der neue Platz für den Naturparkmarkt und die Musikdarbietungen beim Rathaus fanden große Zustimmung.

Link könne sich auch vorstellen, hier dauerhaft zu bleiben. Der neu gestaltete Zinzendorfplatz könne dann für andere Angebote zur Verfügung stehen, so der Bürgermeister. Die Einweihung hier ist für den 3. Oktober vorgesehen. Link rief die Vereine zur Mitwirkung auf. Über die genaue Verfahrensweise wird eine eingesetzte Arbeitsgruppe beraten.