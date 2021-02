Königsfeld (hü). Thomas Fiehn beklagte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Wirtschaft und Verkehr die Belastung durch sehr spät endende Sitzungen von Gemeindegremien. Er regte an, entweder mehr Sitzungen abzuhalten oder mit diesen früher anzufangen. Bis 23 oder 0 Uhr dazusitzen, sei für ihn absolut nicht akzeptabel. Laut Bürgermeister Fritz Link seien mehr Sitzungen jedoch nicht machbar. Man versuche aber bereits, in der Regel bis spätestens 22.30 Uhr fertig zu sein. Matthias Weisser sprach Fiehns Anliegen eine gewisse Berechtigung zu und plädierte dafür, einmal die Protokolle des vergangenen Jahres zu prüfen. Dort solle festgestellt werden, ob die Sitzungen tatsächlich meist um 22.30 Uhr zu Ende waren oder ob es nicht doch öfters später geworden sei.