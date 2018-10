Königsfeld Eintauchen in besondere Klangwelten

St. Georgen. Zur Eröffnung der Fotoausstellung in der Jugendmusikschule waren eher Dozenten und nur wenige andere Besucher gekommen. An Stellwänden waren Dokumente, Zeitzeugnisse und Fotos zu sehen. Diese schlummerten bislang in privaten Schatullen oder warteten im Kellergewölbe darauf, der Öffentlichkeit präsentiert zu werden.

Andreas Roßmy erheiterte die Anwesenden mit seinem Beitrag. Ihm habe das Selektieren und Recherchieren viele interessante Stunden bereitet, wie er sagte. Über die Gründung der JMS hatte er bereits ausführlich bei der Eröffnungsveranstaltung im März berichtet.

Nun ging es ihm darum, die Anwesenden an seinem Credo als Lehrer teilhaben zu lassen. Er erwähnte auch, wie es durch Peter Dönneweg zur Gründung der JMS gekommen war. Dieser fungierte nicht nur als Gymnasiallehrer für Musik und Deutsch, sondern auch als Musikschulleiter. Roßmy meinte: "Mich erinnert sein strahlender Tenor noch heute an viele spannende, unterhaltsame, abenteuerliche, manchmal auch anstrengende Proben, Orchesterfahrten, Schulstunden, Ausflüge und Konzerte."