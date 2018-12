Königsfeld Einmal musikalisch um die Welt

Königsfeld-Weiler. Zwar ist der Frauenchor Eintracht Burgberg nach wie vor von Nachwuchssorgen geplagt, dennoch hielt das den Chor unter der Leitung von Ulrike Brusch nicht davon ab, ein wundervolles Adventskonzert in der Kirche in Weiler zu geben. Auch der Burgberger Ortsvorsteher Frank Schwarzwälder und Bürgermeister Fritz Link erfreuten sich an den Weisen, die teils auch zum Mitsingen einluden.