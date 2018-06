Königsfeld Eine neue Ausstellung lädt zum Nachdenken und Träumen ein

Für sie sei es die sechste Ausstellung, so Arlt. Sie komme aus der Lyrik und habe diese irgendwann mit Fotos verbunden. Ihr Anliegen sei, Menschen von Liebe und Licht zu erzählen, Impulse zu geben, den eigenen Weg zu finden. Eine psychosomatische Klinik sei dafür ein wunderbarer Ort, da dort Menschen auf der Suche seien.

Alles beginne in der Vorstellung. Sie sei wie ein Traum von dem, was werden solle. Gott habe Menschen erträumt, um seinen Traum von der Liebe zu erfüllen. Sie seien Kinder der Liebe und des Lichts. Davon handelten ihre Fotogedichte. Die Seele hungere, und es sei gut, den Hunger nach Liebe, Glück und Licht zu spüren. Die Seele trage Erinnerungen an die Licht-Welt, aus der sie stamme in sich. Man solle sich erinnern, um den Weg zurückzufinden.

n Die Bilder sind bis 7. September zu besichtigen und auch zu erwerben.