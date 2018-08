Königsfeld Eine Liebeserklärung ans Wandern

Königsfeld. Uli Hauser hat bereits einige Kilometer zurückgelegt, als er nochmal ganz an den Anfang springt. Der Leser hat ihn bereits Kapitel über Kapitel auf seiner Reiseroute begleitet. Gemeinsam stehen sie da – Autor und Leser. Im Wendland, im östlichen Niedersachsen. Genau dort lässt Hauser wissen, warum er das eigentlich macht. Mit diesem Laufen. Wie man auf die Idee kommt, ohne große Vorbereitung zu Fuß die Welt zu erkunden. "Das Auto blieb stehen und ich wollte gehen" – diese acht Worte fassen ihn zusammen. Den Moment, als alles begann. "Ich wollte mich verwandeln. Das Gewohnte verlassen, um Ungewöhnliches zu erleben", schreibt er.

Für Hauser beginnt eine ungeplante Reise, die ihn aber trotz –­ oder vielleicht gerade wegen – der unklaren Route genau dort hinbringt, wo er hin möchte. "Ich kam immer, so schien mir, an die richtigen Orte. Jemand nahm mich an die Hand und ich ließ mich führen", schreibt Hauser. "Teil eines größeren Ganzen". Nicht immer ist er zu Fuß unterwegs, ab und an hilft auch ein fahrbarer Untersatz.

In Lüneburg gestartet, erreicht der 56-Jährige – so viel sei verraten – irgendwann das Ziel: Rom. Entlang der Route trifft er auf die unterschiedlichsten Menschen. Gastwirte, die ihr Lokal nicht mehr weiterführen können. Touristen, die Sehenswürdigkeiten von ihrer To-Do-Liste streichen. Und Fußballspieler, die ihm schmerzhaft vor Augen führen, dass das Gehen auch seine Nachteile haben kann.