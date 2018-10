Königsfeld. Unbekannte haben sich laut Polizei in Königsfeld durch Klinikräume gewühlt – und zogen ohne Beute wieder ab. In der Nacht auf Donnerstag sind unbekannte Täter in die "Mediclin Albert Schweitzer & Baar Klinik" in der Parkstraße eingedrungen. Die Einbrecher stemmten auf der Rückseite des Gebäudes eine Balkontür auf und verschafften sich Zutritt in ein Büro. Nachdem die Ganoven nicht fündig wurden, hebelten sie auf der Frontseite der Klinik ein Fenster auf. Anschließend durchstöberten die Täter sämtliche Schubladen und Schränke nach Wertsachen. Nach bisherigen Ermittlungen machten die Eindringlinge keine Beute und suchten das Weite. Das Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724/94 95 00, bittet um Zeugenhinweise.