Königsfeld Ein zweiter Flügel für den "Engel"

Er sagt, die Zusammenarbeit mit dem Gasthaus-Besitzer Karl Hummel läuft reibungslos. "Das Schöne ist, dass er so viel mitdenkt. Ich glaube, so wenig wie hier haben wir noch nie vergessen", sagt Jungmann schmunzelnd.

Auch Hummel meint: "Die Chemie stimmt einfach. Wir schwätzen miteinander, wir machen die Sache miteinander." Als Berater steht den beiden Götz Knieß, Regisseur und künstlerischer Leiter des Burgspektakels, zur Seite. Sich selbst nennt er "Impresario im Hintergrund".

Die Idee des neuen Theaterprojektes ist, den Gästen einen kulturellen Abend mit einem gastronomischen Teil anzubieten. "Kultur erleben ohne Hunger und Durst", formuliert es Knieß. Etwas Ähnliches gebe es in der näheren Umgebung nicht.

Die größte Herausforderung für die Veranstalter sei, den Saal mit 200 Plätzen vollzubekommen. Doch die drei Macher sind zuversichtlich. "Bis jetzt habe ich nur positive Reaktionen bekommen", sagt Jungmann. Und Hummel ergänzt: "Ich glaube, dass dadurch auch mehr jüngere Menschen dazukommen. Ich bin auf jeden Fall richtig glücklich, in meinem Alter noch mal was ganz anderes und was ganz Neues zu machen."

Bistro-Karte für Gäste

Bei den Kulturabenden ist Hummel für die kulinarische Seite zuständig. "Wir öffnen bereits zwei Stunden vor der Aufführung, und es gibt eine Art Bistro-Karte für die Gäste", erklärt er. Seine Mitarbeiter werden alle eingebunden sein, "sodass ich der freie Mann und überall einsetzbar bin", fügt er hinzu. "Vielleicht sogar auf der Bühne", meint er mit einem Augenzwinkern.

Für alle Altersgruppen

Um den kulturellen Part kümmern sich Jungmann und Knieß. "Wir möchten grundsätzlich alle Theaterinteressierten erreichen, aber auch Menschen, die einfach mal was anderes erleben wollen", erklärt Jungmann. Er beobachtet, dass immer mehr junge Menschen den Weg ins Theater finden. "Es ist ein direktes Erlebnis, wenn man echte Menschen auf der Bühne sieht."

Viel Arbeit haben die drei Macher bereits hinter sich. Die Internet-Seite und die Programmhefte sind fertig, die ersten Sponsoren haben zugesagt, die Künstler – auch überregionale wie "Gankino Circus" oder Bernard Paschke – für Gastspiele eingeladen.

Das Programm im "Engel" startet am Freitag, 25. Januar, mit einem Jazzcomedy-Event des Duos Schnitzer & Huger. "Am ersten Abend steht ein Neuhausener auf der Bühne, das war uns sehr wichtig", betont Jungmann.

Die Aufführung der Komödie "Zartbitter" folgt am Samstag, 26. Januar. Karten gibt es in der Tourist-Info in Königsfeld und im Gasthaus Engel.

Weitere Informationen: www.theater-im-engel.de