Königsfeld Ein roter Streifen ziert das Schwarz

Ein ehrfürchtiges Raunen mischte sich in den Applaus. In Anknüpfung an die Tradition alter Don-Kosaken-Chöre war es den Sängern vorbehalten, singend zu beten und betend zu singen – wie es dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew vorschwebt. Natürlich durften auch im neuen Konzertprogramm Titel wie "Stenka Rasin", "Suliko" und "Marusja" nicht fehlen.