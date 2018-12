Königsfeld Ein Lob für das tolle Team

Königsfeld-Burgberg. Ute Schwarz, die zusammen mit Nikolas Grauer als Vorsitzende fungiert, berichtete über ein "sehr ereignisreiches Jahr". Angedacht war die Gründung eines gemischten Chors, allerdings fanden sich dafür nicht genügend männliche Sänger. Dirigentin Ulrike Brusch gab zu bedenken, dass man gegebenenfalls komplett neues Notenmaterial kaufen müsste, was "ein ganz schönes Loch" in die Kasse reißen würde.

Viele Termine

Ende 2017 sang der Verein im Hermann-Schall-Haus. Beteiligt waren die Frauen zudem am Sommernachtstraum, für den die Proben im März begannen. Ebenfalls engagierten sich die Mitglieder beim Mühlenwandertag. Das Jahreskonzert für 2018 fand erst vor wenigen Tagen in der Kirche in Weiler statt. Der Jahresausflug führte zum Gasometer in Pforzheim. Für 2019 stehen wieder der Mühlenwandertag und der Sommernachtstraum an.