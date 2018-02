Königsfeld Ein Leihhäs als Zeichen der Verbundenheit

Wenn schon ein Narrenverein im Dorf ist, so könnte eine Veranstaltung in Form eines Balles stattfinden. Dies war die ursprüngliche Idee. Die Glasbachhexen nahmen das Zepter in die Hand und organisierten den Ball unter dem Motto "Fasnet im Dorf". Die örtliche Vereine unterstützen sie hierbei. Stefan Rapp von den Glasbachhexen begrüßte die Gäste.

Eine Kindergruppe des SV Buchenberg hatte einen Tanz einstudiert. Alexandra Reuter und Nadine Kienzler sorgten für die passende Choreographie. "Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde" – so könnte der Auftritt der Ponyreiter von der Schmalzmühle betitelt werden. Der Ursprung hierzu liegt in einer waren Begebenheit. Andrea Fichter, Heidi Kaiser, Ulrike Kienzler und Hildegard Weisser fragten bei ihrer Freundin Ingrid Knöbel an, ob sie mit ihr einen Ritt nach Schönwald und wieder zurück unternehmen könnten. Alle vier saßen zuvor aber noch nie auf einem Pferd. Die Idee wurde dennoch umgesetzt, und alle kamen heil hin und wieder zurück. Daniela Braun als Buchenberger Geist hatte allerlei aus dem Dorfgeschehen zu berichten. Und Zwiebelmarie Brigitte Reuter pries das Gemüse in den höchsten Tönen. Durch das Programm führte Jörg Hettich. Für Christel Zimmermann gab es an diesem Abend ein besonderes Erlebnis. Da sie ihre Verbundenheit zu den Glasbachhexen immer wieder zum Ausdruck bringt, bekommt sie ein Leihhäs und darf bei einem der kommenden Umzüge teilnehmen. Viele kennen sie noch aus ihren Kindertagen. Denn sie war lange Jahre Leiterin des Kindergartens.