Königsfeld Ein Leben für Tiere

Gerne wäre die Tierärztin in England geblieben, doch ein Anruf aus Neuhausen macht ihre Pläne zunichte. Ihre Schwester, die mittlerweile die Tierklinik der Eltern übernommen hatte, wollte sich zur Ruhe setzen. "Entweder du kommst zurück oder ich verkaufe die Klinik", soll sie damals gesagt haben. Weil sie das Lebenswerk ihrer Eltern ungern in fremden Händen gesehen hätte, kehrt sie England den Rücken und zurück in ihre Heimat im Schwarzwald. Die Tierklinik wandelte sie in eine Kleintierpraxis um.

Seit dem ist diese in Neuhausen Anlaufstelle für Hund, Katze, Maus und sonst alles was der Mensch sich zuhause hält. Von Knoblochs Tierliebe hört bei ihren Patienten aber nicht auf. Neben ihr und ihrem Mann leben im Haus noch zwei Katzen, zwei Hunde, Laufenten und drei Schafe.