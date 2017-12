Königsfeld Ein "ICE" bringt den zweiten Platz

Schade fand Kammerer, dass beim Kreisfußballturnier verschiedene Gruppen eigene Kästen mit Bier mitgebracht hatten. Schon fast beschämend nannte er den Zuspruch der Bevölkerung beim großen Lagerfeuer der Landjugend. Die Gäste hätten sich beim Kreisfußballturnier nicht von ihrer besten Seite gezeigt, bedauerte auch der Kreisvorsitzende Felix Wentz. Darüber sei diskutiert worden. Die Weiler seien eine höchst motivierte Gruppe mit sehr vielen jungen Mitgliedern. Auch Landesvorsitzender Jörg Hettich lobte deren gute Arbeit.

Satzung geändert

Neu gewählt wurde Vorsitzende Franziska Klausmann, die bisher Stellvertreterin war. Dieses Amt übernimmt dafür Tanja Göhrlich. In den Ämtern bestätigt wurden der Vorsitzende Manuel Reuter, Schriftführerin Tabea Kammerer sowie die Beisitzer Matthias Weißer und Moritz Weißer. Für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Martina Weißer.

Auf der Tagesordnung stand eine Satzungsänderung. Bisher wurde nach 25 Jahren die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Damit war auch der Jahresbeitrag von zehn Euro nicht mehr zu zahlen. Ein anonymer Antrag im vergangenen Jahr schlug vor, die Ehrenmitgliedschaft erst nach 40 Jahren zu erteilen. Die Vorstandschaft hatte die Idee für gut befunden. Grund ist laut Reuter, dass Beiträge zurückgehen, da nicht jedes Jahr neue Mitglieder dazukommen. Der Vorschlag wurde von der Versammlung einstimmig angenommen.

Reuter stellte Ideen für das in Weiler vom 5. bis 8. Oktober geplante Kreiserntedankfest vor.

Geplant ist am Freitag der Auftritt der "Fäaschtbänkler", am Samstag von "Barbed Wire", am Sonntag von den "Barmer Luusbuäbä" und am Montag von der Stettener Trachtenkapelle.