Königsfeld Ein Dorf ganz ohne Eltern

Königsfeld. "Frieden auf dieser Welt" – was bräuchten wir mehr als das? Auch "Die Kinder von Girouan" in dem gleichnamigen Kindermusical von Hans-Georg Wolos (Musik) und Margarethe Johannsen (Text) arbeiten daran. Ein Zauberer versetzt die trinkfreudigen, streitsüchtigen, faulen, missgünstigen Erwachsenen in dem südfranzösischen Bergdorf Girouan mittels eines blauen Lichtstrahls in einen tiefen, langen Schlaf. Die Kinder sind plötzlich auf sich gestellt.