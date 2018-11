Königsfeld Druck zeigt Wirkung

Königsfeld-Burgberg. Im Ortschaftsrat fragte ein Anwohner nach dem Stand der Dinge bezüglich Gestankbeseitigung vor allem in der Burgstraße. Hierzu habe er Bürgermeister Fritz Link einen Brief geschrieben. Er teile den Unmut und das Unverständnis, so Link. Inakzeptabel sei, dass die Firma den Auftrag über ein Jahr lang nicht erledigt habe. Der Baubeginn sei schriftlich für September zugesagt worden. Der Gemeinde seien hier die Hände gebunden. Den Brief habe er dem Ingenieurbüro zugestellt mit der Drohung des Auftragsentzugs, sollte die Maßnahme nicht sofort beginnen.