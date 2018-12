Königsfeld Drei Kapellen servieren Musik

Die Formation der Jugendkapelle, die Mitglieder aus Neuhausen und Buchenberg vereinigt, hatte unter Leitung von Madeleine Dold zu Beginn des Abends ihren ersten Auftritt. Auch sie hatte ihre Premiere. Mit den Stücken "Skyfall" und "You Raise Me Up" zeigten sie eine beachtlichen Leistung. Eine Zugabe wurde gefordert und mit "Eye of the Tiger" gewährt.

Den zweiten Teil übernahm der Musikverein Tamm. Der Kontakt zu den Musikern entstand durch Pascal Weisser. Die Trachtenkapelle Buchenberg weilte 2017 schon beim Sommerfest in der Gemeinde nahe Ludwigsburg.

Den Gastgebern blieb es vorbehalten, unter ihrem Dirigenten Roland Werner den Schlusspunkt des Abends zu setzen. Ihre musikalische Reise führte über den großen Teich nach Amerika. Alle Stücke wurden von der Trachtenkapelle hervorragend interpretiert. Langanhaltender Beifall forderte auch hier eine Zugabe. Der "Florentiner Marsch" erklang zum Schluss eines begeisternden Konzertabends.