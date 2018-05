Königsfeld Diese Woche im Blickpunkt

Der Gospel-Chor "Voices of Joy" aus Villingen-Schwenningen gibt ein Konzert in Königsfeld. Der Chor besteht aus 30 Mitgliedern sowie einer fünfköpfigen Band. Geleitet wird der Chor von den erfahrenen Musikern und Chorleitern Sven Rösler und Sabine Siegel. Für "Voices of Joy" ist die Gospelmusik aber nicht nur schöne Musik, sondern vor allem die Verbreitung der Frohen Botschaft Gottes. Das Wort Gospel bedeutet so viel wie die Verbreitung des Evangeliums, wobei das Singen als eine der schönsten Form der Verbreitung gelten darf. Gospelkonzerte sind Gottesdienste, zu denen alle eingeladen sind, ob sie sich als gläubige Menschen bezeichnen oder nicht. Mit im Gepäck hat der Chor ein Programm mit vielen neuen und alte Lieder aus den vergangenen 20 Jahren von international bekannten Gospelinterpreten und Chorleitern. Es wird auf jeden Fall hörenswert, versprechen die Organisatoren.

n Das Konzert am Samstag, 12. Mai, im Kirchensaal der Brüdergemeine beginnt um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Weitere Infoirmationen unter www.voices-of-joy.de