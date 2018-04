Königsfeld Die professionelle Distanz ist wichtig

Königsfeld. Ein Novum, denn diesen Ausbildungsweg gibt es in ihrer Heimat nicht. Daher hatte sie sich mehrere Schulen in ganz Baden-Württemberg angesehen. Ihre Entscheidung fiel auf die Fachschule für Sozialwesen in Königsfeld, denn "ich habe mich dort sofort wohl gefühlt".

Da sie über keine einschlägigen Erfahrungen, wie etwa ein Freiwilliges Soziales Jahr verfügt, besuchte sie zunächst das einjährige Berufskolleg, bevor sie auf die Fachschule für Sozialwesen ging. Hier erwarb sie fachliche und soziale Kompetenzen und wurde sich – vor allem während des Praktikums – darüber klar, was wirklich der geeignete Beruf für sie ist.

Daran hat sie auch jetzt keine Zweifel. An zwei Tagen pro Woche sowie in mehrwöchigen Blockpraktika tauscht sie ihr Klassenzimmer in Königsfeld gegen eine Schwenninger Wohngruppe des Kinder- und Familienzentrums Villingen-Schwenningen (Kifaz).