Königsfeld Die Interpreten verwirklichen verträumte Romantik

Obwohl Claude Debussy nicht als Impressionist bezeichnet werden wollte, so vertrat er das Genre in seiner subtilen Weise, denn die fein gezeichneten, zart kolorierten Eindrücke waren unverkennbar. Gerade dieser feinfühligen Musik spürten die beiden Künstler in einem Spektrum von der Komposition eines 16-Jährigen bis zu einem reifen Spätwerk nach.

Verträumte Romantik verwirklichten die Interpreten in "Beau soir", ein sensitiver Abendgruß mit Piano und singender Violine bei feinem Ton, gekonntem Vibrato und einem im Flageolet entschwebendem Schluss. Im gleichen Gefühlsspektrum bewegten sich die "Träumerei" als Zugabe und der Silbermond "Claire du lune". Ein musikalischer Scherz war mit "La plus que lente" zu hören – Salonmusik mit ästhetischem Flügel und streicherischer Eleganz.

Bestens ergänzten sich Vater und Tochter in der Sonate für Violine und Klavier. Im Allegro vivo hätte der Flügelpart sich dynamisch zurücknehmen dürfen, doch die streicherische Vornehmheit kam bestens herüber. Kapriziös gelangen die nahezu abstrakten Formulierungen des "Intermède" – ein gelungener Dialog der Instrumente.