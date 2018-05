Königsfeld Die armen Reichen: Hüte, Yachten und schnelle Autos

Königsfeld. Die armen Reichen: Alles ist so schrecklich billig geworden, in jedem Discounter gibt es Hummer und Kaviar, in ihren Cabrios und Kaschmirmänteln sind sie nicht mehr sicher und selbst im Restaurant wird es immer schwieriger, das Geld auszugeben. "Früher haben wir an einem Abend 2000 oder 3000 Euro ausgegeben und den Kellner für den nächsten Tag gleich mitgebucht", jammert Frau Nobel (Xenia Baumann) in der Luxus-Bar. Heute werden sie und ihresgleichen kaum mehr als ein paar hundert Euro am Abend los. Da müssen schon andere Investitionen gefunden werden, damit das Geld auf dem Konto in Bewegung bleibt. "Ich bin ja kein Egoist", meint Herr Nobel (Tobia Eisenbraun), weshalb er sich eine zweite Hochsee-Yacht geleistet hat.