Königsfeld Der Traum vom eigenen Buch lebt

Eigener Roman soll beschreiben, was für sie Heimat ist

Häbich will in ihrem Roman "Irgendwo in Hohenlohe" beschreiben, was Heimat ausmacht. Sie stellte fest, dass es nicht einfach ist, ein Buch herauszubringen. Große Verlage hätten gerne ihr Manuskript, wollten die Rechte an dem Roman aber gleich mit erwerben und womöglich den Inhalt verändern, mutmaßte sie.

Häbich will Lesungen künftig auch in der Klinik abhalten

Ihr liege aber viel daran, authentisch zu bleiben. Das Buch wird vom Format her so sein, dass es in eine Jackentasche passt. Eingebunden in Leinen und mit bunten Farben stellt sie es sich vor.

Im Anschluss an die einstündige Lesung durften sich die Anwesenden zu Getränk und Kuchen die mitgebrachten Bücher ansehen. Birgit Häbich hat vor, künftig ihre Lesungen auch in der Mediclin Albert-Schweitzer-Klinik abzuhalten.