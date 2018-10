Königsfeld Der "Gestalter" dynamischer Geschichten

Roland Ziegler kam aus völlig anderen Beweggründen zur Kunst als das Gros seiner Kollegen, dazu bezeichnet er sich nicht unbedingt als Künstler, sondern eher als Gestalter, wie er zur Eröffnung betonte.

Doch wie kam nun "Rock’n’Rollo", wie er sich selbst aus seiner Lebensgeschichte bezeichnet, überhaupt in die Klinik? "Ich war vor einigen Monaten als Patient zu einer Reha-Maßnahme nach Herzinfarkt und beginnender COPD in der Klinik. Und ich habe hier Kunstausstellungen erlebt", erzählt er. Der ehemalige Fotograf, der später als Grafik-Designer und danach als Verkäufer großvolumiger amerikanischer Motorräder arbeitete, musste damals seinem Leben Tribut zollen, bis zu 60 Zigaretten am Tag hätten "wohl gewirkt". Daneben habe er bei einer Rockband aus Mönchweiler als Schlagzeuger mitgewirkt.

Nachdem er zum Jahresanfang aus der Reha entlassen wurde, sei er in Rente gegangen. Obwohl mittlerweile 65 Jahre alt, fühle er sich eigentlich zu jung, um Rentner zu sein. "Ich wollte schon noch ein paar Jahre arbeiten", verrät er. "Ich bin dann zunächst in ein tiefes Loch gefallen", gibt Ziegler zu. Irgendwann habe er angefangen zu malen – ausschließlich in Acryl, aber mit verschiedenen Techniken, wie man an seinen Bildern unschwer erkennt. "Ich fühle mich wohl als Maler", gesteht er ein. Derzeit sei er an Bild Nummer 79. "Ich nummeriere die Bilder und signiere auf der Rückseite, so kann jeder meine Bilder aufhängen, wie es ihm passt", erzählte er.