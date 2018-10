Königsfeld Der "Gestalter" dynamischer Geschichten

Irgendwann habe er angefangen zu malen – ausschließlich in Acryl, aber mit verschiedenen Techniken, wie man an seinen Bildern unschwer erkennt. "Ich fühle mich wohl als Maler", gesteht er ein. Derzeit sei er an Bild Nummer 79. "Ich nummeriere die Bilder und signiere auf der Rückseite, so kann jeder meine Bilder aufhängen, wie es ihm passt", erzählte er.

Die Klinik sei sein zweiter Ausstellungsort, der erste sei im Brennerhof in Immendingen, die Ausstellung dort dauere noch bis zum Jahresende. "Die positiven Erfahrungen in Immendingen haben mich ermutigt, direkt Kontakt zur Albert-Schweitzer-Klinik aufzunehmen", schildert er die Umstände zur Entstehung der Ausstellung, die laut dem Qualitätsbeauftragten der Klinik, Christian Weismann, bei den Patienten und Besuchern sehr gut aufgenommen werde.

Nun kann man die Werke täglich zu den Öffnungszeiten der Klinik bewundern, die Ausstellung wird noch bis zum 15. Januar zu besichtigen sein. Es geht "Rock’n’Rollo" nicht unbedingt um einen künstlerischen Anspruch, sondern – wie auch der Titel schon sagt – um gestalterische und vor allem dekorative Aspekte seiner Malerei. Das sei ihm besonders wichtig. Die Entstehung der Bilder sei dabei stets "eine dynamische Geschichte", so der Gestalter.